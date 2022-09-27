Актрису Людмилу Поргину выгнали из зала суда, где слушалось дело по иску ее коллеги Александры Захаровой

Она выступила свидетельницей в деле об авторских правах на постановки в «Ленкоме» Марка Захарова, потому не могла присутствовать еще и как слушатель.

Людмилу Поргину, актрису театра «Ленком», попросили уйти из зала суда, где слушалось дело ее коллеги актрисы Александры Захаровой.

Причиной оказалось то, что Поргина выступила свидетельницей в деле об авторских правах на постановки покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова, сообщает Рамблер.

Потому судья объяснил, что свидетель одновременно не может выступать еще и как слушатель дела. После этого артистку попросили покинуть зал.

Издание уточняет, что Захарова на прошедшем заседании не получила ответа по своему делу. Многие связанные с деятельностью ее отца документы утрачены, и это стало одной из причин затянувшегося процесса.

Дочь Марка Захарова Александра в конце 2021 года подала на продюсеров театра «Ленком» в суд. Она требует получения прав на интеллектуальную собственность отца.