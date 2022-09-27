Стас Михайлов отменил выступление в подмосковных Люберцах в связи с «сегодняшними обстоятельствами»
Певец заявил, что в нынешних условиях это не очень уместно, и посоветовал зрителям сдать свои билеты.
Певец Стас Михайлов заявил, что принял решение об отмене своего выступления в подмосковном городе Люберцы.
«Сейчас другая реальность, потому в нынешних обстоятельствах, как мне кажется, это не очень уместно. Мы с командой приняли не очень простое, но верное решение - об отмене запланированного на 29 сентября 2022 года выступления в ДС «Триумф» в городе Люберцы», — написал исполнитель в личном блоге.
Михайлов также объяснил, что обязательно возобновит свои концерты и посоветовал вернуть купленные билеты по месту приобретения.
Ранее об отмене своих сольных концертов в ближайший период заявила певица Валерия.
Она считает, что в «сегодняшних обстоятельствах» давать выступления неуместно.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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