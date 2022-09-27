Мужчина в Лиде с помощью поискового магнита обнаружил на дне реки пистолет

Лидчанин пришел в местное РОВД и предъявил найденное оружие. Он добровольно сдал пистолет - ржавый и в полуразобранном состоянии.

Мужчина рассказал о своей находке: он с помощью магнита искал на дне Лидейка ценные предметы. Вытащить ему удалось этот пистолет, который давно проржавел и лишился некоторых деталей.

Оружие было отдано на экспертизу без предохранителя и ударника. По итогам работы экспертной комиссии было установлено, что это самозарядный газобалонный пневматический пистолет МР-654К калибра 4,5 мм.

В РОВД г. Лиды мужчине вынесли благодарность и напомнили о правилах поведения при обнаружении оружия.

О находке надо сообщать в правоохранительные органы, а лучше оружие не брать в руки вообще, взрывоопасные изделия не стоит приносить домой.