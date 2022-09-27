Nord Stream: сроки восстановления «Северного потока» определить невозможно
Компания Nord Stream назвала ситуацию с газопроводом «Северного поток» беспрецедентной, поэтому сроки восстановления определить сложно.
Компания-оператор Nord Stream AG, отвечая на вопрос о ситуации, служившейся на ветках газопровода "Северный поток", назвала ситуацию беспрецедентной.
"Разрушение произошло одновременно на трех нитках газотранспортной системы. Такого никогда раньше не было. Оценить сроки восстановления работоспособности газопровода невозможно" - говорится в сообщении.
Информационное агентство Reuters со ссылкой на шведское морское ведомство сообщило, что на газопроводе "Северный поток" зафиксировано две утечки, одна в Шведской, а другая в Датской экономической зоне.
Опубликовано: Максим Алексеев
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