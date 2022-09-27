27 сентября отмечается Всемирный день туризма

В 1979 году Всемирная туристская организация учредила День туризма. Его решили отмечать 27 сентября – в день, когда организация приняла свой устав в 1970 году.

Всемирный день туризма был создан для того, чтобы привлечь внимание людей к важной роли, которую туризм играет в социальной, культурной и экономической сферах.

27 сентября стало праздником не только для сотрудников туристических агентств, работников музеев и гостиниц, но и всех, кто не представляет свою жизнь без путешествий.

Туризм – один из самых быстроразвивающихся секторов экономики. Каждый десятый житель Земли занят в туризме, он является источником дохода для сотен миллионов людей.

В некоторых странах значительная часть ВВП приходится именно на туризм. В этой области создано огромное количество рабочих мест.

В течение многих лет активно развивались самые разнообразные направления туризма, несмотря на стихийные бедствия и экономические кризисы.

Но пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по туризму. Однако в последнее время ситуация нормализовалась, и некоторые страны уже принимают больше туристов, чем до коронавируса.

Каждый год Всемирная туристская организация выбирает для Дня туризма определенную тему. В этот день проходят фестивали, туристические слеты и другие мероприятия.