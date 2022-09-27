На обеих ветках Северного потока произошли взрывы и началась утечка газа

На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" зафиксирована утечка газа.

Вечером 26 сентября на газопроводах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-" было зарегистрировано падение давления.

Затем стало известно, что специалисты "Газпрома" пытались выяснить причину проблемы и предотвратить ЧП.

Как сообщает информационное агентство URA.RU, сейчас выяснились новые подробности инцидента на газопроводе.

Издание отмечает, что в результате взрывов произошла утечка газа.

При этом говорится, что это могло произойти из-за совершенной диверсии.

"Вооруженные силы Дании опубликовали кадры с места утечки на «Северном потоке». Утечки из газопровода могут быть следствием преднамеренного действия, сообщила газета Berlingske со ссылкой на Датское энергетическое управление" - передает источник.