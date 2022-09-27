Из-за потепления на планете активизировалась опасная амеба-зомби, которая поедает мозг

Заразиться от нее менингоэнцефалитом можно, покупавшись в теплом озере. Амеба проникает в организм через нос, оттуда попадает в мозг и разрушает ткани.

Результатом последствия потепления на планете стало повышение температуры в водоемах. И здесь, как удостоверились микробиологи из Аризонского университета, подстерегает опасность, сообщает Вокруг ТВ.

Теплая вода - идеальная среда для амебы вида Naegleria fowleri. Эти одноклеточные особенно активно размножаются в прогретой до 30 градусов воды и выше. Ученые фиксируют таких амеб в районах, где раньше их никогда не замечали.

Опасность их в том, что они вызывают первичный амебный менингоэнцефалит - это острая инфекция центральной нервной системы. Она почти всегда приводит к гибели.

Заразиться менингоэнцефалитом можно, покупавшись в теплом озере. Амеба проникает в организм через нос, оттуда попадает в мозг и разрушает ткани, пактически пожирая их. Возбудитель опасной инфекции также может попасть в мозг, если зараженная вода используется в быту.

По данным микробиолога Аризонского университета Чарльза Герба, чаще других заражаются мальчики моложе восемнадцати лет. Это объясняется тем, что они больше других купаются и ныряют в водоемы, где обитает возбудитель.

Экспресс-тесты для определения наличия такого возбудителя пока не разработаны. Медики советуют быть осторожными при купании в стоячих водоемах и как минимум не нырять с головой.