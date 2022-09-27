Корнелюк рассказал о последней встрече с Моисеевым, когда артист заплакал

Композитор Игорь Корнелюк виделся с певцом и хореографом Борисом Моисеевым 2 года назад. Музыкант утверждает, что от былой эксцентричности артиста не осталось и следа.

Композитор и певец Игорь Корнелюк вспоминает ныне покойного исполнителя Бориса Моисеева как очень яркого, эксцентричного, во многом эпатажного человека. Об этом он сообщил в интервью "iReactor".

Особенно Корнелюку запомнилось время, когда Моисеев основал знаменитое танцевальное трио "Экспрессия", вошедшее в студию певицы Аллы Пугачевой.

Музыкант отзывается о коллеге по сцене с грустью: "Жалко, конечно, жалко. Он был очень яркий человек, эксцентричный, во многом эпатажный. Грустно".

Игорь Евгеньевич поведал также о последней встрече с Борисом Моисеевым. Знаменитости виделись около 2 лет назад.

"Конечно, это был другой человек. От его эксцентричности не осталось и следа. Он был жалостливый. Увидев меня, он почему-то заплакал. Он был рад меня видеть. Понятно, что это из-за болезни".

"iReactor" передаёт слова музыканта: "Уход от нас любого человека - это грусть, а Борис Моисеев был очень ярким человеком. Пусть земля ему будет пухом".