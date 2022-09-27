История взаимоотношений сыновей Владимира Высоцкого и его третьей жены актрисы Марины Влади

Владимир Высоцкий развелся с матерью своих сыновей, чтобы жениться на Марине Влади: как сложились отношения детей поэта и его новой жены.

Французская актриса русского происхождения Марина Влади отечественному зрителю в первую очередь известна не своими кинематографическими и театральными работами, а, благодаря истории личной жизни. В Советском союзе она стала знаменита, благодаря ее браку с поэтом, актером и певцом Владимиром Высоцким, который к тому времени уже был кумиром миллионов.

И сегодня, спустя уже более сорока лет после ухода артиста из жизни, факты его биографии продолжают волновать умы и сердца его поклонников. Впрочем, их сложно в этом винить, ведь даже его будущая жена, французская актриса Марина Влади точно также как и зрители была впечатлена харизмой и талантом знаменитого барда, когда увидела его в театре на Таганке, где Высоцкий работал актером.

Марина Влади говорила, что при первой личной встрече она была даже несколько разочарована, поскольку в общении Высоцкий показался ей невыразительным в отличие от того, какое впечатление он производил на сцене. Но позднее в процессе общения она все же влюбилась в этого выдающегося человека. И, как оказалось, взаимно.

Сегодня актриса говорит, что Владимир был главной любовью всей ее жизни. Они поженились, и их брак продлился двенадцать лет. Это время было непростым для обоих, ведь им приходилось жить на две страны, да и алкогольная и наркотическая зависимость поэта негативно сказывались на их отношениях. Тем не менее, сын Высоцкого Никита уверен, что, благодаря любви отца к Марине Влади, он прожил дольше.

Владимир Высоцкий развелся с матерью своих сыновей Никиты и Аркадия, Людмилой Абрамовой в 1968-м году, а в 1970-м уже женился на Марине Влади. Старшему сыну на момент ухода отца из семьи было восемь лет, а младшему Никите шесть. Никита говорит, что, когда мать объяснила им, что у отца теперь другая семья, они, как все дети, переживали, но при этом никакого негатива к Марине Влади не испытывали и не испытывают по сей день.

Марина Влади пыталась наладить отношения с детьми Владимира Высоцкого: привозила им подарки, и даже познакомила со своими детьми, но общение не клеилось. А бывшая жена, и мать мальчиков, открыто сочувствовала Марине Влади, ведь жить с гением, да еще с таким непростым характером и зависимостями это испытание, пройти которого дано не каждому.

Сегодня Аркадий успешный сценарист, имеет пятерых детей, Никита работает актером и заведует домом-музеем Высоцкого, их мать Людмила Абрамова написала книгу воспоминаний о своем известном муже, ей восемьдесят два года. Марина Влади старше на год, и она тоже издала свои воспоминания о Владимире Высоцком. У нее трое сыновей, один из которых Игорь получил инвалидность после серьезной аварии, в которой погибло двое ее внуков. Петр стал музыкантом, а младший Владимир перепробовал множество занятий от летчика до ресторатора.