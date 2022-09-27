Актерская судьба Максима Дрозда: его планы уйти в монастырь и взаимоотношения с коллегой Марией Порошиной

Источники, близкие к актеру Максиму Дрозду, поговаривают, что он собирается в монастырь, а еще у него непростые отношения с актрисой Марией Порошиной.

Максим Дрозд достаточно известный российской публике театральный и киноактер. Внешне его жизнь кажется успешной и благополучной, но назвать судьбу этого человека простой не получится.

Он родился в 1968-м году в Одессе, и детство его было неспокойным из-за постоянных переездов. Семье в силу обстоятельств постоянно приходилось переселяться. Это мешало мальчику обзавестись друзьями и укорениться в одном месте. Еще ребенком Максим успел пожить в Москве, Риге и Киеве.

Родители мальчика, Галина Курортник и Георгий Дрозд также были актерами, поэтому неудивительно, что он решил продолжить династию. В детстве его частенько обижали, да и район в Киеве, где они тогда жили, не сказать, чтобы был благополучным. Дабы быть в состоянии отвоевать себе место под солнцем, Максим начал заниматься боксом, да так успешно, что ему прочили профессиональную спортивную карьеру, но страсть к актерству взяла верх.

Тем не менее, первая попытка поступить в театральный университет с треском провалилась, и молодому человеку пришлось идти в армию. Он служил в ВДВ, и до сих пор благодарен за тот опыт, который получил в свои армейские годы.

По окончании школы-студии МХАТ, куда Максим Дрозд все же поступил, он стал работать в театре имени Ермоловой, но кино ему все же было всегда ближе. Актер до сих пор благодарен своим родителям. Его отец воплощал на экране жестких персонажей, а в жизни и семье был человеком добрым и любящим. Он ушел из жизни в 2015-м году. Мама же Галина Курортник покинула профессию актрисы в 1997-м году. Тогда же она развелась с супругом, и стала монахиней. Ее сын говорит, что в вере женщина обрела себя, и сегодня счастлива.

Сам Максим Дрозд не чужд веры. Он посещает храмы и святые места, а перед съемками обязательно просит благословения у батюшки. Именно эта его набожность послужила причиной слухов о том, что актер собирается, как и его мать уйти в монастырь. Сам же Максим уверяет, что пока так круто менять жизнь не планирует.

Максим Дрозд был трижды женат, но все браки его закончились разводом. У него четверо детей, которых он обожает, да и о бывших женах говорит только хорошее, и испытывает благодарность за прожитые вместе годы.

В прошлогоднем сериале Медиум Максим сыграл в паре с Марией Порошиной. Они настолько гармонично смотрелись в кадре, что пошли слухи, что у артистов роман. Максим же говорит, что в Марию просто невозможно не влюбиться, но на самом деле сердце его уже занято другой женщиной, и он счастлив. Имя возлюбленной он предпочитает не называть.