Умер заслуженный артист России Борис Моисеев на 69-м году жизни

Арт-директор артиста Сергей Горох сообщил, что Борис Моисеев скончался на 69-м году.

Арт-директор заслуженного артиста России Бориса Моисеева сообщил, что певец ушел из жизни в возрасте 68 лет.

"Да, это так...Сегодня в два часа", - сказал Сергей Горох.

Борис Моисееев родился 4 марта 1954 года в Беларуси. Окончил театральное училище. В 1970 году попал в труппу Аллы Пугачевой. В конце 1980-х начал выступать сольно.

После перенесенных инсультов артист вел затворнический образ жизни и на публике не появлялся.