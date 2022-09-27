В Китае предрекли превращение России в сверхдержаву благодаря Сибири
Китайский финансист Чеа заявил, что Сибирь превратит Российскую Федерацию в сверхдержаву.
27 сентября содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе в своей статье для интернет-издания Business Insider заявил, что в обозримом будущем Сибирь станет крупнейшим сельскохозяйственным регионом в мире, превратив Россию в продовольственную сверхдержаву.
Хенг Хе убеждён, что изменения климата пробудят потенциал российской Сибири, позволив начать использование пустующих пахотных земель, в то время как все остальные страны не смогут самостоятельно удовлетворять свои продовольственные потребности, благодаря чему «Россия может оказаться главным победителем в истории с глобальным потеплением».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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