В Китае предрекли превращение России в сверхдержаву благодаря Сибири

Китайский финансист Чеа заявил, что Сибирь превратит Российскую Федерацию в сверхдержаву.

27 сентября содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе в своей статье для интернет-издания Business Insider заявил, что в обозримом будущем Сибирь станет крупнейшим сельскохозяйственным регионом в мире, превратив Россию в продовольственную сверхдержаву.

Хенг Хе убеждён, что изменения климата пробудят потенциал российской Сибири, позволив начать использование пустующих пахотных земель, в то время как все остальные страны не смогут самостоятельно удовлетворять свои продовольственные потребности, благодаря чему «Россия может оказаться главным победителем в истории с глобальным потеплением».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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