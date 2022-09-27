Известная легкоатлетка Клишина призналась, что у нее двое сыновей
До этого момента широкая общественость была не в курсе состава семьи 31-летней спортсменки.
"Я достаточно закрытый человек и не афиширую свою личную жизнь", - сказала Клишина в интервью Всероссийской федерации легкой атлетики.
Летом этого года спортсменка родила второго ребенка.
После чемпионата мира в Лондоне в 2017, где Клишина заняла второе место, она решила стать матерью. «Всё сложилось удачно, и в 2018 году появился на свет мой первенец», - рассказала Дарья.
Уже через восемь месяцев она вернулась в спорт и начала подготовку к Олимпиаде.
И старшего, и младшего сына Клишина родила в Америке. Одного — в Майами, другого — в Нью-Йорке.
Дарья Клишина была единственной легкоатлеткой из России, которой разрешили выступить на Олимпиаде в Бразилии после известного допингового скандала.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Известная легкоатлетка Клишина призналась, что у нее двое сыновей
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