Известная легкоатлетка Клишина призналась, что у нее двое сыновей

До этого момента широкая общественость была не в курсе состава семьи 31-летней спортсменки.

"Я достаточно закрытый человек и не афиширую свою личную жизнь", - сказала Клишина в интервью Всероссийской федерации легкой атлетики.

Летом этого года спортсменка родила второго ребенка.

После чемпионата мира в Лондоне в 2017, где Клишина заняла второе место, она решила стать матерью. «Всё сложилось удачно, и в 2018 году появился на свет мой первенец», - рассказала Дарья.

Уже через восемь месяцев она вернулась в спорт и начала подготовку к Олимпиаде.

И старшего, и младшего сына Клишина родила в Америке. Одного — в Майами, другого — в Нью-Йорке.

Дарья Клишина была единственной легкоатлеткой из России, которой разрешили выступить на Олимпиаде в Бразилии после известного допингового скандала.