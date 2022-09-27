В Мариуполе задержана девушка, пытавшаяся устроить взрыв у одного из избирательных участков

Сотрудники силовых структур ДНР задержали девушку, пытавшуюся устроить взрыв у одного из избирательных участков в Мариуполе.

Во вторник вечером, 27 сентября 2022 года, новостное агентство ДАН сообщило об успешном задержании девушки, которая собиралась устроить взрыв у одного из избирательных участков в Мелитополе.

Отмечается, что сотрудники силовых структур региона задержали и доставили в ОБОП диверсантку при попытке подрыва сделанной ранее закладки самодельного взрывного устройства, чтобы сорвать проведение референдума о вхождении в состав России.