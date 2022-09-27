Стример демонстрирует онлайн со своего аккаунта в Twitch работающую газовую плиту

Пользователь под ником russiangas1 не выключает конфорки круглосуточно, даже когда уходит из дома. Все это время он транслирует горящий на плите газ.

Трансляции включенной плиты с зажженным газом сопровождаются песнями "Сектора газа", "Катюши", "Интернационала", "Вставай Донбасс!", советский марш из компьютерной игры Red Alert.

Вот такие странные стримы ростовчанин показывает ежедневно, подписывая их "From Russia With Love" (Из России с любовью). В описании стример добавляет приписку о том, что он тратит на газ лишь "1,44 евро в месяц".

Посмотреть необычный стрим каждый день заходят почти 2000 человек. Среди них есть жители России, Беларуси, Украины, Германии, Эстонии, Канады, Нидерландов, Казахстана, Латвии, Франции, Болгарии, Израиля, Испании, Грузии, Греции.

Трансляции стримера russiangas1 - оригинальный ответ на санкции Евросоюза, который сам пострадал от них больше всего. Так, в конце лета 1 тыс. кубов газа в Европе выросла в цене до 3200 долларов.