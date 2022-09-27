Установлена причина смерти артиста Бориса Моисеева
Причиной смерти заслуженного артиста России стал очередной, третий по счету инсульт.
Газета "Комсомольская правда" в своей публикации сообщила, что причиной смерти певца Бориса Моисеева стал очередной инсульт.
"Перед смертью Борис Моисеев пережил третий инсульт", - говорится в публикации.
Еженедельник утверждает, что заслуженный артист России умер "брошенный всеми". Его тело нашла домработница.
Опубликовано: Максим Алексеев
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