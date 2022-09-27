Мастерицы на Ямале создают обереги для воинов по вековым местным трацициям

Салехардские рукодельницы шьют талисманы для мужчин, которые отправятся в зону боевых действий по частичной мобилизации.

Куколки акань, размером не больше ладошки шьются только из новых лоскутов ткани, которые символично формируют человеческую фигуру.

Лицо подобной куклы абсолютно чистое, поскольку считается, что если наделить его глазами, носом и ртом, кукла может обрести душу и начать вредить хозяину.

Всего за несколько минут в руках опытных мастериц лоскутки ткани превращаются в маленьких кукол.

Их подарят защитникам представители общественной организации КМНС «Минлей». Создательницы оберегов верят, что ямальские талисманы защитят мобилизованных, принесут удачу.