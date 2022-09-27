На складах в Европе скопились тысячи солнечных панелей, но с их установкой есть проблемы

Европа борется с энергетическим кризисом, и все страны континента заинтересованы как можно быстрее перейти на возобновляемые источники энергии, например, солнечные панели.

На складах в Европе находятся десятки тысяч таких панелей. Спрос со стороны предприятий и домохозяйств растет, предложение также увеличивается.

Однако для выполнения огромного количества заказов на установку солнечных панелей не хватает инженеров.

Дженни Чейз, ведущий аналитик по солнечной энергии в BloombergNEF отмечает, что для использования солнечной энергии нужна инфраструктура, которую невозможно создать моментально.

По ее словам, производители и продавцы панелей только сейчас начинают понимать, что оборудование не устанавливается так быстро, как продается.

По данным BloombergNEF, в январе-июле Китай продал в Европу солнечных панелей на 14,2 млрд долларов или 54 гигаватта.

Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 16 млн домохозяйств в Германии. Но за весь год в регионе будет установлено панелей только на 41 гигаватт.

Дрис Аке, директор брюссельской группы Solar Power Europe говорит, что установщики обеспечены заказами на недели и месяцы вперед. Панели, заказанные потребителями в Германии и Бельгии, будут установлены в марте.