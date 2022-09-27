На складах в Европе скопились тысячи солнечных панелей, но с их установкой есть проблемы
Европа борется с энергетическим кризисом, и все страны континента заинтересованы как можно быстрее перейти на возобновляемые источники энергии, например, солнечные панели.
На складах в Европе находятся десятки тысяч таких панелей. Спрос со стороны предприятий и домохозяйств растет, предложение также увеличивается.
Однако для выполнения огромного количества заказов на установку солнечных панелей не хватает инженеров.
Дженни Чейз, ведущий аналитик по солнечной энергии в BloombergNEF отмечает, что для использования солнечной энергии нужна инфраструктура, которую невозможно создать моментально.
По ее словам, производители и продавцы панелей только сейчас начинают понимать, что оборудование не устанавливается так быстро, как продается.
По данным BloombergNEF, в январе-июле Китай продал в Европу солнечных панелей на 14,2 млрд долларов или 54 гигаватта.
Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 16 млн домохозяйств в Германии. Но за весь год в регионе будет установлено панелей только на 41 гигаватт.
Дрис Аке, директор брюссельской группы Solar Power Europe говорит, что установщики обеспечены заказами на недели и месяцы вперед. Панели, заказанные потребителями в Германии и Бельгии, будут установлены в марте.
Опубликовано: Светлана Репина
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