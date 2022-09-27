За вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 93,11%

Глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко заявила, что 93,11% жителей региона сказали «да» вхождению в состав России.

Во вторник, 27 сентября 2022 года, глава центральной избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко обнародовала результаты прошедшего в регионе референдума по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.

Катющенко заявила, что исходя из общего количества подсчитанных бюллетеней 93,11% избирателей сказали «да» вхождению в состав России, тем самым официально избавив себя от гнёта киевского режима, который дискриминировал русскоязычное население региона на протяжении почти 9 лет.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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