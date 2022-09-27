За вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 93,11%
Глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко заявила, что 93,11% жителей региона сказали «да» вхождению в состав России.
Во вторник, 27 сентября 2022 года, глава центральной избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко обнародовала результаты прошедшего в регионе референдума по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.
Катющенко заявила, что исходя из общего количества подсчитанных бюллетеней 93,11% избирателей сказали «да» вхождению в состав России, тем самым официально избавив себя от гнёта киевского режима, который дискриминировал русскоязычное население региона на протяжении почти 9 лет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Ученый из Университета Джона Хопкинса утверждает, что сначала нужно лететь на Венеру, а не на Марс
Ноам Изенберг, исследователь из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса считает, что человечеству нужно сосредоточиться на организации полета на Венеру, и только потом лететь на Марс.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев: при необходимости Россия вправе применить ядерное оружие
Мерц: украинские беженцы «доят» Германию и пользуются её благами
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Ученый из Университета Джона Хопкинса утверждает, что сначала нужно лететь на Венеру, а не на Марс
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске