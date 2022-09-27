SVT: на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» зафиксированы взрывы
Шведский телеканал SVT сообщил о том, что в районе пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли подводные взрывы.
Репортёр шведского канала SVT Карл Фридрих Клеберг утверждает, что сейсмологические агентства Швеции зафиксировали серию подводных взрывов в районе подводного пролегания российских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", которые привели к утечке газа в близлежащие акватории.
По данным сотрудника местного сейсмологического центра Бьерна Лунда, магнитуда одного из зарегистрированных взрывов составляет не менее 2,3 баллов по шкале Рихтера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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