Медведев оценил итоги референдумов словами «добро пожаловать в Россию»
Дмитрий Медведев прокомментировал итоги референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.
28 сентября бывший российский президент Дмитрий Медведев дал первый официальный комментарий, ознакомившись с итогами референдумов в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. По словам Медведева, региона Донбасса, Херсон и Запорожья наконец возвращаются домой, в Россию.
Вместе с тем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум в республике завершился и признан состоявшимся. За присоединение к России выступило 99,23 процента голосовавших.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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