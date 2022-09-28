Медведев оценил итоги референдумов словами «добро пожаловать в Россию»

Дмитрий Медведев прокомментировал итоги референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.

28 сентября бывший российский президент Дмитрий Медведев дал первый официальный комментарий, ознакомившись с итогами референдумов в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. По словам Медведева, региона Донбасса, Херсон и Запорожья наконец возвращаются домой, в Россию.

Вместе с тем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум в республике завершился и признан состоявшимся. За присоединение к России выступило 99,23 процента голосовавших.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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