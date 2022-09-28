По версии издания Форбс, Илон Маск лидирует в списке американских богачей

Создатель и руководитель компании Tesla Inc. признан самым состоятельным американцем. Его состояние за год увеличилось более чем на 60 млрд долларов.

На сегодняшний день богатство Маска оценивается в 251 млрд долларов.

Второй в топе миллиардеров, по мнению Форбс, - Джефф Безос, который возглавляет Amazon.com Inc. Он занимал первую строчку списка богатеев в прошлом году.

Состояние Безоса составляет 151 млрд долларов.

На третьем месте среди самых богатых людей Америки находится Билл Гейтс, обладатель 106 млрд долларов.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 













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