По версии издания Форбс, Илон Маск лидирует в списке американских богачей
Создатель и руководитель компании Tesla Inc. признан самым состоятельным американцем. Его состояние за год увеличилось более чем на 60 млрд долларов.
На сегодняшний день богатство Маска оценивается в 251 млрд долларов.
Второй в топе миллиардеров, по мнению Форбс, - Джефф Безос, который возглавляет Amazon.com Inc. Он занимал первую строчку списка богатеев в прошлом году.
Состояние Безоса составляет 151 млрд долларов.
На третьем месте среди самых богатых людей Америки находится Билл Гейтс, обладатель 106 млрд долларов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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