Politico: разведка США нарастила наблюдение за ядерным оружием России

Газета Politico сообщает, что американские и союзные им разведчики стали интенсивнее следить за российскими ядерными вооружениями.

28 сентября американское новостное издание Politico сообщило, что их источник в ЦРУ заявил об интенсификации слежки за российским ядерным оружием со стороны разведчиков Соединённых Штатов и союзных им государств. Вместе с тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что применение Россией ядерного оружия в Украине является маловероятным, но вполне возможным.

Накануне Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, попутно сообщив, что Москва готова применить любые средства для защиты суверенитета российских территорий, в том числе ядерные вооружения.