Почему осенняя хандра считается нормой и какая польза от грусти
Психолог объяснил, что грустить и печалиться осенью - это естественно и нормально. Сама природа располагает к этому, а значит, все не просто так.
Эмоциональное состояние людей зависит от состояния погоды, времени года. Осенью день укорачивается, света и тепла становится меньше, повсюду видны признаки увяданья.
Однако в осенней тоске и печали есть свои плюсы, как утверждает психолог Елена Хлевная.
В этот период у многих начинается апатия, нет желания что-то делать, и это норма для осени. Но оказывается, в состоянии задумчивости и хандры люди способны лучше усваивать те или иные сведения.
Под воздействием грусти и печали мозг становится более восприимчивым и как никогда расположен к анализу и детализации информации.
Опубликовано: Храмова Оксана
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