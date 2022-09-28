Почему осенняя хандра считается нормой и какая польза от грусти

Психолог объяснил, что грустить и печалиться осенью - это естественно и нормально. Сама природа располагает к этому, а значит, все не просто так.

Эмоциональное состояние людей зависит от состояния погоды, времени года. Осенью день укорачивается, света и тепла становится меньше, повсюду видны признаки увяданья.

Однако в осенней тоске и печали есть свои плюсы, как утверждает психолог Елена Хлевная.

В этот период у многих начинается апатия, нет желания что-то делать, и это норма для осени. Но оказывается, в состоянии задумчивости и хандры люди способны лучше усваивать те или иные сведения.

Под воздействием грусти и печали мозг становится более восприимчивым и как никогда расположен к анализу и детализации информации.