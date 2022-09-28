Мужчины, имеющие троих и более детей, скорее всего, смогут избежать мобилизации

Об этом сообщила уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в личном телеграм-канале.

Вопрос о расширении брони от мобилизации для лиц, воспитывающих троих и более детей, в настоящее время находится на рассмотрении.

Поводом для этого послужили массовые обращения граждан.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова:

"Мы получаем много обращений с просьбой расширить бронь, включив в нее мужчин, несущих повышенную отцовскую нагрузку – тех, кто растит троих детей или воспитывает ребенка с инвалидностью. Эти просьбы по-человечески понятны. Вопросы прорабатываются нашим аппаратом"

Также уполномоченная по правам ребенка сообщила о намерениях государства оказать поддержку семьям и обеспечить им максимальную защиту на фоне проводимой в РФ частичной мобилизации.