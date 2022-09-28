Почти 100 тысяч россиян уехало в Казахстан после объявления мобилизации

Такая информация поступила от главы комитета миграционной службы МВД России Аслана Аталыкова.

Около 98 тысяч российских граждан въехали в Казахстан, из них чуть более 64 тысяч уже уехали. Индивидуальные идентификационные номера оформили только около 8 тысяч прибывших в страну.

Чуть ранее из сообщения казахстанской пограничной службы стало известно об увеличении числа эмигрантов из России спустя два дня после объявления частичной мобилизации.

По информации республиканского МВД, за это время транзитом через Казахстан прошел поток примерно из 40 тыс. граждан РФ.

По словам президента Казахстана, прибывшим в страну россиянам будет оказана помощь, однако никаких преференций они ждать не должны.