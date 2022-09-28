Times: Лиз Трасс разозлила британцев непродуманной экономической политикой

Издание The Times утверждает, что жители британии разгневаны из-за решения британского премьер-министра Лиз Трасс снизить налоги в стране, что привело к падению курса фунта стерлингов по отношению к доллару.

28 сентября газета The Times сообщила, что из-за решения Лиз Трасс сократить налоги в Великобритании курс фунтов стерлингов по отношению к доллару вырос менее чем на процент до 1,0789 долларов за фунт, в то время как в последний раз приближение фунта стерлинга по стоимости к одному доллару фиксировалось в 1985 году, а в 2008-ом за один фунт стерлингов просили два доллара.

Читатели The Times раскритиковали Трасс за непродуманную политику в сфере экономики, отметив, что лишь за несколько недель её нахождения на посту премьер-министра она устроила хаос в стране.

Некоторые из комментаторов Times отметили, что сниженные налоги в Великобритании никак не повлияют на многократно выросшие проценты ипотеки и цены товаров в магазинах.