Танцора Сергея Полунина подвергли обструкции в Узбекистане за выступление под песню SHAMANa

Артист балета потрясен инцидентом и хочет обратиться в посольство России в этой стране, чтобы оно помогло разобраться в инциденте.

Российский танцор балета Сергей Полунин рассказал в соцсети, как его жестко раскритиковали в Узбекистане. Во время выступления организаторы начали кричать и требовать выключить музыку.

Как уточняет СтарХит, принимающая сторона возмутилась тем, что Сергей танцевал под песню «Встанем» в исполнении SHAMANа. Артист уверен, что организаторы недолюбливают россиян.

«Хотел поделиться информацией, а также попросить помочь разобраться с этим. Инцидент случился вчера в Ташкенте, я станцевал соло про погибших русских солдат. Песня добрая, она про то, как мы им благодарны и что мы обязательно снова с ними встретимся", - поделился танцор.

По его словам, при первых аккордах представители фонда культурных инициатив Узбекистана стали "орать на весь театр: «Кто разрешил ему танцевать под эту песню?». И требовать, чтобы композицию выключили.

"Позволили себе кричать на моих сотрудников. И решили после этого даже не платить танцовщикам их суточные.... И сверху этого решили судить нас, и отсудить деньги, которые заплатили», — 32-летний артист балета не скрывает, что потрясен инцидентом.

Сергей признался, что у него просто нет слов: "Я не очень люблю рассказывать про подобные вещи, но, когда родина в таком состоянии и трудном положении, нужно помогать, понимать. У работников этого фонда хватает ума не то, чтобы промолчать, но орать, когда поется про русских солдат погибших"...

Артист хочет добиться справедливости и намерен обратиться в посольство РФ в Узбекистане, чтобы оно помогло ему разобраться. "Мы не должны прогибаться под такие вещи, не должны позволять так поступать с русскими артистами и с русской культурой», — утверждает Полунин.

Поклонники поддержали артиста, напомнили ему, что он гениальный артист, и посоветовали не поддаваться на провокации.