Малахов прокомментировал информацию о расставании с женой

Ведущий Андрей Малахов решил ответить тем, кто распускает слухи о его расставании с супругой Натальей Шкулёвой.

Один из самых известных в России ведущих Андрей Малахов ответил тем, кто распространяет сведения о его расставании с законной супругой.

В последнее время Малахов практически не появлялся на публике в компании своей жены Натальи Шкулевой. Однако обществом других женщин звезда экрана не брезгует.

Из-за этого на просторах интернета стала "гулять" информация, что Малахов и его суженая находятся в ссоре, разошлись и живут отдельно.

Ведущий решил опровергнуть недостоверные сведения, разместив соответствующий пост в своем Телеграм-канале.

Знаменитость "успокоил" тех, кто тревожиться по поводу его взаимоотношений с женой: "Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили".