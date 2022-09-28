Малахов прокомментировал информацию о расставании с женой
Ведущий Андрей Малахов решил ответить тем, кто распускает слухи о его расставании с супругой Натальей Шкулёвой.
Один из самых известных в России ведущих Андрей Малахов ответил тем, кто распространяет сведения о его расставании с законной супругой.
В последнее время Малахов практически не появлялся на публике в компании своей жены Натальи Шкулевой. Однако обществом других женщин звезда экрана не брезгует.
Из-за этого на просторах интернета стала "гулять" информация, что Малахов и его суженая находятся в ссоре, разошлись и живут отдельно.
Ведущий решил опровергнуть недостоверные сведения, разместив соответствующий пост в своем Телеграм-канале.
Знаменитость "успокоил" тех, кто тревожиться по поводу его взаимоотношений с женой: "Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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