На форуме известного издания Daily Mail высказывается мнение о том, что за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит администрация США.

Читатели издания убеждены, что повреждение газопроводов выгодно исключительно Вашингтону. Как отмечают пользователи форума, президент США Байден ранее заявлял о своей готовности вывести газопроводы «Северный поток». По мнению читателей, сложившаяся ситуация выгодно исключительно администрации Байдена.

Многие посетители форума прямо заявляют, что взрывы на газопроводах «Северный поток» — это провокация ЦРУ. По мнению читателей Daily Mail, подозревать в этом Россию бессмысленно: Путину не нужно взрывать газопровод, поскольку он в любой момент может прекратить его работу по команде.