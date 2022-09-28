Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
На форуме известного издания Daily Mail высказывается мнение о том, что за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит администрация США.
Читатели издания убеждены, что повреждение газопроводов выгодно исключительно Вашингтону. Как отмечают пользователи форума, президент США Байден ранее заявлял о своей готовности вывести газопроводы «Северный поток». По мнению читателей, сложившаяся ситуация выгодно исключительно администрации Байдена.
Многие посетители форума прямо заявляют, что взрывы на газопроводах «Северный поток» — это провокация ЦРУ. По мнению читателей Daily Mail, подозревать в этом Россию бессмысленно: Путину не нужно взрывать газопровод, поскольку он в любой момент может прекратить его работу по команде.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
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