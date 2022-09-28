Newsweek: евродепутат от Польши Сикорский «поблагодарил» США за диверсию на «Северном потоке»

Бывший министр обороны Польши, действующий депутат Европейского парламента Радек Сикорский практически прямо обвинил США в утечках на трубопроводах «Северного потока».

Комментируя аварии на трубопроводах «Северного потока» Радек Сикорский подписал одну из фотографий: «Спасибо, США». Фактически это является прямым обвинением Вашингтона в диверсиях на трубопроводах в Балтийском море, однако официальные лица Польши пока не дали свои комментарии.

Со вторника Европа начала расследование инцидента. Напомним, сначала авария произошла на трубопроводе «Северный поток-1», соединяющий Россию и Германию, а днем позже — на «Северном потоке-2». При этом первый трубопровод не работает с начала сентября 2022 года, а второй так и не был запущен в эксплуатацию.

Радек Сикорский сначала обвинил США в диверсиях на трубопроводах, а затем раскритиковал Россию за использование газопроводов в качестве инструмента для шантажа Европы. Он также отметил, что в реальности нет никакого «дефицита пропускной способности трубопроводов для транспортировки газа из России в Западную Европу».

Заявление Сикорского прокомментировал государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын. Он осудил обвинения США и отметил, что заявления Сикорского фактически «российская пропаганда».