Newsweek: евродепутат от Польши Сикорский «поблагодарил» США за диверсию на «Северном потоке»
Бывший министр обороны Польши, действующий депутат Европейского парламента Радек Сикорский практически прямо обвинил США в утечках на трубопроводах «Северного потока».
Комментируя аварии на трубопроводах «Северного потока» Радек Сикорский подписал одну из фотографий: «Спасибо, США». Фактически это является прямым обвинением Вашингтона в диверсиях на трубопроводах в Балтийском море, однако официальные лица Польши пока не дали свои комментарии.
Со вторника Европа начала расследование инцидента. Напомним, сначала авария произошла на трубопроводе «Северный поток-1», соединяющий Россию и Германию, а днем позже — на «Северном потоке-2». При этом первый трубопровод не работает с начала сентября 2022 года, а второй так и не был запущен в эксплуатацию.
Радек Сикорский сначала обвинил США в диверсиях на трубопроводах, а затем раскритиковал Россию за использование газопроводов в качестве инструмента для шантажа Европы. Он также отметил, что в реальности нет никакого «дефицита пропускной способности трубопроводов для транспортировки газа из России в Западную Европу».
Заявление Сикорского прокомментировал государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын. Он осудил обвинения США и отметил, что заявления Сикорского фактически «российская пропаганда».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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