Жозеп Боррель: инциденты на газопроводах «Северного потока» произошли в результате преднамеренных действий
Глава европейской дипломатии заявил о том, что утечка газа из труб «Северного потока» произошла в результате преднамеренных действий.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о том, что утечки газа на "Северном потоке" произошли в результате преднамеренных действий.
"Европейский союз обеспокоен повреждением газопроводов "Северный поток-1 и 2". Эти инциденты не произошли случайно и имеют для нас первостепенное значение", - заявил Боррель.
Глава европейской дипломатии подчеркнул, что вся имеющаяся в распоряжении Евросоюза информация указывает на то, что утечки газа произошли в результате преднамеренных действий.
Опубликовано: Максим Алексеев
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