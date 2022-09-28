Жозеп Боррель: инциденты на газопроводах «Северного потока» произошли в результате преднамеренных действий

Глава европейской дипломатии заявил о том, что утечка газа из труб «Северного потока» произошла в результате преднамеренных действий.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о том, что утечки газа на "Северном потоке" произошли в результате преднамеренных действий.

"Европейский союз обеспокоен повреждением газопроводов "Северный поток-1 и 2". Эти инциденты не произошли случайно и имеют для нас первостепенное значение", - заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что вся имеющаяся в распоряжении Евросоюза информация указывает на то, что утечки газа произошли в результате преднамеренных действий.