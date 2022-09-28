Бузова вопреки диете балует себя драниками, находясь на съёмках в Минске

Тедеведущая Ольга Бузова ради самого вкусного белорусского блюда - драников, готова пожертвовать диетой. Находясь на съёмках в Беларуси, звезда экрана поглощает местную кухню в неограниченных количествах.

Поющая ведущая Ольга Бузова балует себя местной калорийной кухней на съемках нового сезона шоу "Фактор.BY" в столице Беларуси.

Артистка - наставник проекта. Ежедневно она принимает участие в многочасовых съемках, истощающих силы знаменитости.

На сильную усталость звезда жалуется своим подписчикам: "Отдаю эмоции, себя. Я до сих пор не выспалась".

Отдушиной для истощенной исполнительницы стали картофельные драники. Для их поглощения у Ольги в гримерке присутствует даже большой стол.

Бузова обращается к своему помощнику, который снимает её на видео: "Все ждем драников! Не хватает драников! Кстати, надо еще драников попросить. Давай закажем?"

Этим роликом селебрити позднее поделилась с поклонниками в личном блоге.