Бузова вопреки диете балует себя драниками, находясь на съёмках в Минске
Тедеведущая Ольга Бузова ради самого вкусного белорусского блюда - драников, готова пожертвовать диетой. Находясь на съёмках в Беларуси, звезда экрана поглощает местную кухню в неограниченных количествах.
Поющая ведущая Ольга Бузова балует себя местной калорийной кухней на съемках нового сезона шоу "Фактор.BY" в столице Беларуси.
Артистка - наставник проекта. Ежедневно она принимает участие в многочасовых съемках, истощающих силы знаменитости.
На сильную усталость звезда жалуется своим подписчикам: "Отдаю эмоции, себя. Я до сих пор не выспалась".
Отдушиной для истощенной исполнительницы стали картофельные драники. Для их поглощения у Ольги в гримерке присутствует даже большой стол.
Бузова обращается к своему помощнику, который снимает её на видео: "Все ждем драников! Не хватает драников! Кстати, надо еще драников попросить. Давай закажем?"
Этим роликом селебрити позднее поделилась с поклонниками в личном блоге.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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