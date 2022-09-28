Der Spiegel: более двух миллионов жителей Германии получают продуктовую помощь

Авторитетное издание Der Spiegel сообщает, что в Германии вдвое увеличилось число жителей страны, которые обращаются в продуктовые банки за продовольственной помощью.

Немецкий институт экономических исследований опубликовал катастрофические данные — по состоянию на сентябрь 2022 года более двух миллионов жителей Германии получают продовольственную помощь. Для сравнения, в 2020 году (в период пандемии коронавируса), продуктовую помощь получали только 1,1 миллиона жителей страны.

Некоторые специализированные учреждения по продовольственной помощи для немцев предупредили жителей Германии о том, что «достигли предела своих возможностей из-за ажиотажа».

Проблемы с продуктовым снабжением Германии связывают с инфляцией, увеличением числа беженцев и ухудшением уровня жизни на фоне энергетического кризиса. Три четверти тех, кто прибегает к продовольственной помощи в Германии находятся на грани нищеты и имеют проблемы со здоровьем.

Только 25% полученных продуктов через продовольственные банки идет на питание детей. При этом чаще всего в учреждения обращаются одинокие или многодетные родители. Ранее глава немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц указал, что украинские беженцы эксплуатируют Германию, в том числе и по предоставлению продовольственной помощи.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что 2023 год может «оказаться сложнее с точки зрения роста цен на энергетические носители». Он также добавил, что рост цен на продукты питания и удобрения будет продолжаться пока ЕС не найдет общего решения проблемы.