Граждане Америки должны как можно быстрее покинуть Россию
С таким заявлением выступило посольство США к американцам, находящимся на территории Российской Федерации.
Американским гражданам предлагается уезжать, пока для этого "еще остаются возможности".
Чиновники в посольстве пояснили, что они почти ничем не могут уже помочь своим гражданам. Далее было сказано: "условия, включая транспортные возможности, могут внезапно еще более ухудшиться".
Из сообщения американского посольства следует, что гражданам США следует отказаться от визитов в Россию.
«Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок»
Ранее с такими же призывами к своим гражданам - не планировать визитов в Россию и уезжать с ее территории как можно скорее любым доступным способом - обратились МИД Болгарии и польское дипломатическое ведомство.
Опубликовано: Храмова Оксана
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