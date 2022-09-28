Казахстанские женщины предлагают российским мужчинам себя в жены за вознаграждение

Жительницы Казахстана запустили в соцсети TikTok новый шуточный тренд с предложением к мужской части населения России: заключение брака за деньги.

«Спасибо TikTok за бизнес-план, спасибо россиянам за возможность», — звучит в одном из роликов.

Бонусом будет то, что после бракосочетания мужчина получит разрешение на временное проживание в Казахстане, а затем может претендовать на гражданство этой страны.

Граждане России имеют право стать гражданами Казахстана в упрощенном порядке.

Стоимость на подобную услугу разная, но в большинстве случаев речь идёт о 100 000 российских рублей. Но есть и предложения в несколько миллионов.

Значительно возросший, благодаря потоку приезжих, спрос на жилье уже привел к многократному росту цен на покупку и аренду недвижимости в Казахстане.