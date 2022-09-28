Как приготовить домашнее вино из сливового варенья

Если срок хранения подходит к концу, а уж тем более в случае когда оно забродило, то многие хозяйки попросту его выбрасывают. Но делать этого не стоит, поскольку можно приготовить прекрасное домашнее вино.

Первым делом следует осмотреть варенье предназначенное для переработки. Если оно хоть немного покрылось плесенью, то такой продукт обязательно следует выбросить, а вот остальное варенье подойдет.

На полтора килограмма варенья понадобится полтора литра теплой кипяченой воды, куда сразу нужно добавить стакан изюма и полстакана сахара. После тщательного перемешивания смесь следует перелить в большую бутылку и надеть на горловину перчатку из резины с проткнутой дырочкой.

Бутыль следует поставить в темное теплое место на 2-3 недели бродить. Когда брожение завершится вино следует процедить посредством марли и добавить при помешивании еще полстакана сахара. Затем продукт следует отправить для настаивания в темное место.

Спустя 2-3 месяца домашнее вино готово к употреблению. Его можно выпить с друзьями, а можно перелить по бутылкам, закорковать их, и оставить продукт до праздничного дня.