CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией

28 сентября телевизионный канал CNN Prima News сообщил о старте крупных антиправительственных митингов в чешских городах.

В среду американский канал CNN Prima News опубликовал новость о том, что во множестве чешских городов начались митинги против выбранного правительством страны курса на сближение с Западом и конфронтацию с Россией. К примеру, в Праге люди массово вышли на Вацлавскую площадь, потребовав военного нейтралитета для Чехии и прекращения поставок оружия Украине.

Также митингующие в Праге заявили, что Чехия должна восстанавливать торгово-экономические отношения с Россией чтобы иметь возможность закупать российский газ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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