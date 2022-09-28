Рогов: референдум в остальной части Запорожья пройдет после ее освобождения
Глава администрации Запарожья Владимир Рогов пообещал провести референдум в подконтрольной Киеву части Запорожской области после освобождения.
В среду днем член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов в эфире РБК заявил, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области после ее освобождения будет проведен референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Рогов сообщил, что это примерно двадцать семь процентов от всей территории Запорожья и люди, которые там проживают тоже хотели бы проголосовать на референдуме.
Утром в среду МИД России сообщил, что референдумы в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли в полном соответствии с нормами международного права. Наблюдатели из разных стран всего 133 человека, следившие за ходом референдумов, также признали их итоги легитимными.
Опубликовано: Елена Калиновская
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