Генпрокуратура РФ инициировала уголовное дело о терроризме на «Северном потоке»
Генеральная прокуратура России инициировала уголовное дело по факту международного терроризма на «Северном потоке».
По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту международного терроризма на газопроводах "Северного потока".
"Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 361 УК РФ (Акт международного терроризма) СК ФСБ по инициативе Генпрокуратуры возбудило уголовное дело", — сообщили в ведомстве.
В рамках уголовного дела уже начались следственные действия.
Опубликовано: Максим Алексеев
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