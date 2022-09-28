Хлоя Грейс Морец говорит, что внимание в 12 лет после роли "Крутого прорыва" было действительно хаотичным

Хлоя Грейс Морец описала свое первое общение с папарацци как "нападение на все чувства".

В интервью, недавно опубликованном журналом Hunger, 25-летняя Морец описала то время в своей жизни как "какое-то далекое воспоминание, в том смысле, что я была ребенком, и в 90% случаев меня никто не беспокоил".

"Но после Kick-Ass, когда я впервые столкнулась с папарацци, это были 10-15 взрослых парней, окружавших 12-летнюю девочку", - рассказала Морец изданию, вспоминая специфическое взаимодействие с фотографами. "Они толкнули мою маму, и в итоге она попала в пробку – она не пострадала, но ситуация была действительно хаотичной.

"Это атака на все чувства, с криками и вспышками", - добавила она. "Потом я села в машину и просто расплакалась. Я думаю, что это мой маркер до и после ".

Хотя Морец сказала, что у нее был негативный опыт, связанный с новообретенной славой, она сказала, что истинное влияние, которое это оказало на ее жизнь, "обрушилось на меня, как тонна кирпичей" во время премьеры на красной дорожке, когда ей было 18 лет, после того, как на ее счету уже было более 20 актерских ролей.