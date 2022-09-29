В Ленинграде во время блокады проводились многочисленные спортивные состязания

Это делалось для поднятия морального и боевого духа военных и жителей города.

Помимо знаменитого футбольного матча 1942 года в городе на Неве организовывались эстафеты, в том числе военизированные, а также кроссы, велогонки, турниры по шахматам и теннису, гранатометанию и стрельбе, волейболу, гимнастике, забеги на коньках.

В июне 1942 года здесь состоялся финал кросса Ленфронта, в августе - первенство фронта по легкой атлетике, в сентябре - первый чемпионат блокадного Ленинграда, в котором приняли участие 262 легкоатлета.

В 1943 году количество спортивных состязаний значительно увеличилось. Почти каждое воскресенье проводились различные соревнования.

Например, в военизированной 25-километровой эстафете за первенство боролись 20 женских и 10 мужских команд. Бегуны стартовали на Дворцовой площади и пробежали 1 км 100 метров по Невскому проспекту.

Затем эстафету у них приняли спортсмены, потом - велосипедисты, после них - мотоциклисты, а потом - бойцы-автоматчики, которые совершили 3-километровый марш-бросок и перед финишем преодолели военизированную полосу с препятствиями.

В женской эстафете первые два места завоевали динамовки, а в мужской - команда Ленинградского дома Красной Армии и парни из "Динамо".

Всего в блокадном городе прошло 2175 матчей, в которых участвовали 288 тысяч 600 спортсменов.

Для тренировок участников спортивных состязаний были собраны лучшие специалисты и спортсмены, которых только можно было найти в городе.

Таким образом поднимали боевой дух солдат, помогали восстановиться раненым бойцам и старались поддерживать оптимизм у жителей Ленинграда в непростых блокадных условиях.