В американском Окленде произошла стрельба в школе
В штате Калифорния в школе неизвестные устроили стрельбу ,ведется следствие.
29 сентября местное телевидение Вашингтона сообщило о том, что в штате Калифорния, в городке Окленде в школе произошла стрельба. В результате которой по предварительным данным пострадало от трех до пяти человек. Все пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения и им оказывается необходимая медицинская помощь.
Сообщается, что во время происшествия школа была блокирована, сейчас же из учебного заведения проводится эвакуация учащихся. Полиция предполагает, что стрельбу могли устроить три человека. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемых.
Опубликовано: Елена Калиновская
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