Самый богатый человек Азии считает, что Китай ждет изоляция и крайне сложное восстановление экономики

Самый богатый человек Азии, индиец Гаутам Адани считает, что Китай становится все более изолированным на мировой арене.

Выступая на конференции Forbes Global CEO Conference в Сингапуре, Адани отметил, что изоляции Китая способствуют технологические ограничения, проблемы с цепочками поставок и рост национализма.

Он сказал, что инициатива Китая «Один пояс, один путь» должна была продемонстрировать глобальные амбиции страны.

Вместо этого реализация проекта осложнилась и замедлилась, а кредитные и жилищные риски резко возросли.

При этом Адани указывает на появление новых возможностей для Индии в условиях глобальной нестабильности.

Он уточнил, что рост молодого населения и среднего класса позволит увеличить ВВП страны до 30 трлн долларов к 2050 году. Сейчас показатель составляет 3 трлн долларов.

Гаутам Адани является основателем конгломерата Adani Group и располагает капиталом в 139,8 млрд долларов.

Он является третьим самым богатым человеком в мире после Илона Маска и главы LVMH Бернара Арно.