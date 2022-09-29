Самый богатый человек Азии считает, что Китай ждет изоляция и крайне сложное восстановление экономики
Самый богатый человек Азии, индиец Гаутам Адани считает, что Китай становится все более изолированным на мировой арене.
Выступая на конференции Forbes Global CEO Conference в Сингапуре, Адани отметил, что изоляции Китая способствуют технологические ограничения, проблемы с цепочками поставок и рост национализма.
Он сказал, что инициатива Китая «Один пояс, один путь» должна была продемонстрировать глобальные амбиции страны.
Вместо этого реализация проекта осложнилась и замедлилась, а кредитные и жилищные риски резко возросли.
При этом Адани указывает на появление новых возможностей для Индии в условиях глобальной нестабильности.
Он уточнил, что рост молодого населения и среднего класса позволит увеличить ВВП страны до 30 трлн долларов к 2050 году. Сейчас показатель составляет 3 трлн долларов.
Гаутам Адани является основателем конгломерата Adani Group и располагает капиталом в 139,8 млрд долларов.
Он является третьим самым богатым человеком в мире после Илона Маска и главы LVMH Бернара Арно.
Опубликовано: Светлана Репина
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