Спикер Государственной Думы: военнообязанным нельзя покидать пределы России
Вячеслав Володин заявил, что людям состоящим на воинском учете нельзя покидать пределы страны.
В своем Telegram-канале спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин убежден, что людям, состоящим на воинском учете нельзя выезжать за пределы страны.
"Напоминаю, что согласно Закону РФ о мобилизации (31-Ф3), граждане, которые состоят на воинском учете, могут покинуть территорию страны только с разрешения военных комиссариатов", — написал спикер.
Вячеслав Володи подчеркнул, что этой нормой должны руководствоваться все военнообязанные.
Опубликовано: Максим Алексеев
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