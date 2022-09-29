Спикер Государственной Думы: военнообязанным нельзя покидать пределы России

Вячеслав Володин заявил, что людям состоящим на воинском учете нельзя покидать пределы страны.

В своем Telegram-канале спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин убежден, что людям, состоящим на воинском учете нельзя выезжать за пределы страны.

"Напоминаю, что согласно Закону РФ о мобилизации (31-Ф3), граждане, которые состоят на воинском учете, могут покинуть территорию страны только с разрешения военных комиссариатов", — написал спикер.

Вячеслав Володи подчеркнул, что этой нормой должны руководствоваться все военнообязанные.