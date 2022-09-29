Комик Гудков, написавший породию на песню Shaman, эмигрировал в Ташкент
Шоумен попал в России в центр скандала после выхода его клипа-породии «Я узкий» на патриотичную песню певца Shamanа «Я русский».
Комик и телеведущий Александр Гудков замечен в Ташкенте. Как сообщает Рамблер, его фото опубликовано Telegram-каналом Mash.
Канал отметил, что шоумен «выбрал не самое популярное направление», потому ему не пришлось простаивать в очередях на границе.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, и после этого некоторые россияне решили покинуть страну. Самые большие очереди при этом выстроились на границах с Грузией и Казахстановм.
Комик Александр Гудков попал в России в центр скандала после выхода его породии «Я узкий» на патриотичную песню певца Shamanа «Я русский».
Клип Гудкова депутат Сергей Соловьев назвал «пошлой выходкой, рассчитанной на оскорбление». Елена Драпеко, первый зампред комитета по культуре, подчеркнула: комик «сам ничего не стоит, но других пародирует».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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