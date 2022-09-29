Петров рассказал о конкуренции с Козловским на съёмках картины Надвое

Известный российский актёр Александр Петров поведал о конкуренции с коллегой Данилой Козловским во время съёмрк фильма "Надвое".

Актер Александр Петров поведал о том, как работал в команде с Данилой Козловским на съёмках многосерийного фильма "Надвое". По словам артиста, коллеги конкурировали во всем.

Очень скоро на экраны выйдет сериал режиссёра Валерия Тодоровского с Козловским и Петровым в главных ролях. В сериале актёры сыграли друзей, хотя сначала съемочная группа с сомнением отнеслась к этой идее.

Петров поделился впечатлениями от съёмок в эфире пердачи "Кино в деталях": "На площадке всегда была конкуренция во всем. Например, кто приехал раньше на смену. У тебя вызов к восьми утра, я старался приехать в 7:45, Даня - в 7:43. Если Даня приезжал позже, я говорил: "Ура! Класс!".

Актер заметил, что конкуренция носила шуточный характер. В действительности Петров и Козловский сразу подружились. Тодоровский называл артистов несмолкающими школьниками, которых нужно пересадить друг от друга.