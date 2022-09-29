«Это ни к чему»: Татьяна Тарасова попросила об отсрочке мобилизации молодых фигуристов

Речь идет о членах сборной России. По словам легенарного тренера, им предстоит выступление на чемпионате Европы и мира.

Легендарный тренер Татьяна Тарасова заступилась за молодых российских фигуристов. Она попросила об отсрочке от мобилизации для двоих молодых спортсменов, сообщает Космополитен.

Фигуристам-одиночникам - 23-летнему Дмитрию Алиеву и 22-летнему Макару Игнатову - вручили повестки из военкомата. Оба спортсмена - члены сборной России. Татьяну Анатольевну впечатлила эта новость, и 75-летняя наставница попросила дать молодым людям временную отсрочку.

«Но это, конечно, совсем ни к чему. Основной состав сборной маленький, и эти два спортсмена как раз входят в основной состав. На страну их всего 4–5 человек. Потому и выступать на чемпионате Европы и мира будет некому. Наших основных спортсменов можно пересчитать на пальцах двух рук. Всегда были исключения из правил, и можно перенести это на конец сезона. Отложить на "после" чемпионата мира», — заявила Тарасова в интервью "Матч ТВ".

Илья Авербух также посочувствовал фигуристам, которые получили повестки. Серебряный призер Олимпийских игр уверен, что спортсмены нужнее на соревнованиях, нежели на фронте.

«Даже не знаю, как и комментировать эту тему. Надеюсь, что ребята разберутся. Думаю, что спортсмены, ребята, которые представляют честь России, больше пользы принесли бы на льду. Но что поделать. Выражаю поддержку фигуристам... . Думаю, они придут в военкомат и уже на месте разберутся», — высказал надежду хореограф.

Повестку получил и бывший футболист сборной РФ, бронзовый призер "Евро-2008" Динияр Билялетдинов. Его отец считает, что это ошибка. Он уточнил, что сын проходил воинскую службу, однако она была специфической, со спортивным уклоном.

«Закон гласит — призывать людей до 35-ти лет, а ему 37-мь, тут какая-то нестыковка. Будет выяснять, правильная ли повестка или ее прислали рано. Всякое бывает. Если бы была всеобщая мобилизация, то тогда вопросов задавать не надо. Но пока президент установил частичную, и всё должно быть по закону», — заявил Ринат Билялетдинов в интервью РИА Новости.