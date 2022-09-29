Билан пришёл на встречу с мобилизованными солдатами в столице Бурятии
Певец Дима Билан встретился с мобилизованными солдатами в Бурятии. Звезда сцены убеждён, что люди его профессии должны сохранять невозмутимость в любой ситуации, по этой причине не намерен отменять концерты.
Известный исполнитель Дима Билан не намерен останавливать свои выступления, так как считает, что артисты должны сохранять невозмутимость в любой ситуации.
Певец встретился с мобилизованными в столице Бурятии. В Улан-Удэ Билан прибыл рано утром.
Артист написал в личном блоге: "Я стоял и смотрел, пытаясь поймать взгляд, чтобы сказать заветное "С богом!" … какая-то особая энергия была вокруг ребят, либо была всегда, либо стала отчетлива видна в эти особенные дни! Я про себя думал - а ведь вот они родные люди и лица!"
Дмитрий поведал, что солдаты сами подошли к нему, когда заметили, что он наблюдает за ними, попросив сделать снимки с ним на долгую память.
Конечно, Билан ответил согласием на просьбу. Артист рассказал, что ему было легко смотреть в глаза бойцам.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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