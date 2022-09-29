Билан пришёл на встречу с мобилизованными солдатами в столице Бурятии

Певец Дима Билан встретился с мобилизованными солдатами в Бурятии. Звезда сцены убеждён, что люди его профессии должны сохранять невозмутимость в любой ситуации, по этой причине не намерен отменять концерты.

Известный исполнитель Дима Билан не намерен останавливать свои выступления, так как считает, что артисты должны сохранять невозмутимость в любой ситуации.

Певец встретился с мобилизованными в столице Бурятии. В Улан-Удэ Билан прибыл рано утром.

Артист написал в личном блоге: "Я стоял и смотрел, пытаясь поймать взгляд, чтобы сказать заветное "С богом!" … какая-то особая энергия была вокруг ребят, либо была всегда, либо стала отчетлива видна в эти особенные дни! Я про себя думал - а ведь вот они родные люди и лица!"

Дмитрий поведал, что солдаты сами подошли к нему, когда заметили, что он наблюдает за ними, попросив сделать снимки с ним на долгую память.

Конечно, Билан ответил согласием на просьбу. Артист рассказал, что ему было легко смотреть в глаза бойцам.