В России откроют мультибрендовую сеть «Мир кубиков» на месте магазинов Lego
В компании, управляющей розничными сетями, рассказали,что на месте торговых точек Lego будут продавать конструкторы сразу нескольких производителей.
В компании Inventive Retail Group, управляющей несколькими розничными профильными сетями рассказали, что на месте магазинов Lego будет открыт ритейл-проект "Мир кубиков". В сети будут продаваться конструкторы разных производителей.
В ассортименте представлены и конструкторы Lego, закупленные по параллельному импорту. Всего планируется открыть 65 магазинов по всей России. Продолжит работу и онлайн-магазин.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал
Песков признал ошибки призыва на воинскую службу по частичной мобилизации
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»
Песков: 30 сентября состоится объёмное выступление Путина
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ