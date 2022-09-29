В России откроют мультибрендовую сеть «Мир кубиков» на месте магазинов Lego

В компании, управляющей розничными сетями, рассказали,что на месте торговых точек Lego будут продавать конструкторы сразу нескольких производителей.

В компании Inventive Retail Group, управляющей несколькими розничными профильными сетями рассказали, что на месте магазинов Lego будет открыт ритейл-проект "Мир кубиков". В сети будут продаваться конструкторы разных производителей.

В ассортименте представлены и конструкторы Lego, закупленные по параллельному импорту. Всего планируется открыть 65 магазинов по всей России. Продолжит работу и онлайн-магазин.